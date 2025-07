Rimini. Partito il servizio street tutor: 12 operatori in campo nel primo weekend di attività

Sono entrate in servizio lo scorso fine settimana 12 figure di street tutor, 6 nella serata di venerdì 11 luglio e altrettante in quella di sabato 12 luglio, nell’ambito del potenziamento delle attività di prevenzione e sicurezza urbana.

Gli street tutor, riconoscibili dalle pettorine gialle e dal cartellino identificativo, hanno operato dalle ore 21 alle ore 2 in coordinamento con la polizia locale nella zona di Marina Centro, in particolare nell’area del ‘triangolone’. L’attività si è dimostrata particolarmente efficace, offrendo un supporto concreto, nel coadiuvare gli agenti in servizio, nella gestione delle situazioni che caratterizzano i luoghi più frequentati di aggregazione e della movida.

I prossimi servizi vedranno l’impiego di queste figure anche in altre zone della città come Borgo Marina e altre aree legate al turismo e alla movida notturna. Sono inoltre previste azioni di prevenzione sociale e comunitaria per favorire l’inclusione e la socializzazione, utilizzando la figura dello street tutor per rafforzare la percezione di pubblica sicurezza da parte dei fruitori degli spazi pubblici.

Come noto gli street tutor rappresentano una figura di prevenzione, supporto e mediazione che agisce in sinergia con la polizia locale e altri servizi territoriali. Non si tratta di agenti con funzioni repressive, ma di figure educative e relazionali che operano per ridurre situazioni di conflitto e rischio, in particolare nei luoghi pubblici e nei contesti più sensibili. La loro presenza attiva nelle zone più a rischio di conflitti o degrado, offre un punto di riferimento rassicurante per i cittadini, svolgendo un’azione di mediazione sociale soprattutto nei confronti dei giovani. Collaborano con la polizia locale segnalando situazioni critiche e fungendo da ponte tra le istituzioni e la cittadinanza, contribuendo alla coesione e alla fiducia reciproca. Il loro ruolo si estende anche alla sensibilizzazione e informazione, diffondendo conoscenza su regole di convivenza civile e promuovendo la cultura della legalità e della responsabilità negli spazi urbani.

Comune di Rimini