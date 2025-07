Rimini, paura al grattacielo: evacuate circa cento persone per un principio d’incendio, nessun ferito

Nel corso della serata di ieri, lunedì 21 luglio, un principio di incendio ha destato preoccupazione al grattacielo di Rimini, dove verso le 20 è stato segnalato del fumo denso nel primo piano seminterrato dell’edificio.

L’allarme è stato immediatamente lanciato dal custode, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una squadra di cinque operatori ha raggiunto prontamente il luogo, iniziando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Per precauzione, è scattata l’evacuazione preventiva di circa cento persone all’interno del palazzo. Tra gli evacuati, diversi anziani e persone con disabilità hanno ricevuto assistenza per abbandonare in sicurezza l’edificio.

Fortunatamente, non sono stati registrati feriti né casi di intossicazione. Le prime ricostruzioni indicano che l’incendio avrebbe avuto origine da alcuni contatori nel seminterrato, propagandosi poi al quadro elettrico. Al momento i vigili del fuoco sono ancora presenti per verifiche e controllo dell’area, ma la situazione è ormai sotto controllo.

L’episodio ha confermato la tempestività e l’efficacia degli interventi di emergenza, limitando ogni rischio per gli abitanti e gli utenti del grattacielo.