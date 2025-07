Rimini, paura per un bimbo di 5 anni scomparso in centro: ritrovato dai Carabinieri

Serata di paura nel cuore della città, dove un bambino di cinque anni è stato ritrovato solo e spaesato in via Garibaldi. L’episodio è avvenuto ieri, giovedì 17 luglio, quando una donna, notando il piccolo in evidente stato di smarrimento, ha deciso di intervenire, allertando prontamente il numero di emergenza 112.

Il primo a giungere sul posto è stato un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. I militari hanno trovato il bambino insieme alla cittadina che aveva dato l’allarme e hanno subito cercato di tranquillizzarlo, prestando le prime cure e offrendo conforto. Il bimbo, di origini straniere e impossibilitato a comunicare in italiano, è stato assistito con grande attenzione, mentre contemporaneamente venivano avviate le ricerche per rintracciare i familiari.

Determinante è stata anche la collaborazione di alcuni residenti della zona, che hanno aiutato i Carabinieri a raccogliere informazioni utili. Dopo pochi minuti di intensa attività, è stato individuato il padre del piccolo: si tratta di un turista in vacanza sulla riviera, che aveva perso di vista il figlio per un attimo e si era immediatamente messo a cercarlo, visibilmente angosciato.

La ricostruzione dei militari ha chiarito che il bambino si era allontanato approfittando di un momento di distrazione del genitore, finendo ben presto per perdere l’orientamento in una zona che non conosceva. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della cittadina e alla rapidità dei Carabinieri, la vicenda si è risolta senza conseguenze.

Un episodio a lieto fine che, però, ricorda quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia, soprattutto in luoghi affollati e per i più piccoli.