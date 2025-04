Rimini, paura sotto i portici: investito un ragazzino

Paura nel cuore di Rimini, mercoledì pomeriggio: sotto i portici di piazza Tre Martiri un ragazzino di 12 anni è stato investito da una bicicletta lanciata a tutta velocità. Alla guida, un giovane di origine magrebina che percorreva l’area pedonale con una bici dalle ruote rinforzate, simili ai modelli elettrici più robusti e performanti.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.15, sotto gli occhi della madre del bambino e di una pattuglia in borghese dei carabinieri, che ha immediatamente chiesto rinforzi. Da via Garibaldi è arrivata una seconda unità, stavolta in divisa, mentre sul posto è sopraggiunta anche la polizia locale, con sirene e lampeggianti in funzione.

La prontezza dell’intervento ha evitato il peggio e scongiurato l’eventualità di ulteriori tensioni, considerate anche le preoccupazioni legate al fenomeno delle baby gang. Fortunatamente, il 12enne non ha riportato lesioni, sebbene lo spavento sia stato grande. Non sono scattate denunce, ma il ragazzo e la madre sono stati informati della possibilità di procedere legalmente.

Nel frattempo, attorno alla scena si è radunato un folto gruppo di curiosi, mentre le forze dell’ordine procedevano all’identificazione di alcuni giovani, presumibilmente amici del ciclista, anch’essi di origine nordafricana.

La giornata si è così conclusa senza ulteriori incidenti, ma il caso ha acceso nuovamente i riflettori sulla necessità di maggiore sicurezza nelle aree più frequentate del centro storico.