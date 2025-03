Rimini. Pendolari dei rifiuti: il fenomeno del conferimento abusivo oltreconfine a San Marino

La problematica del conferimento abusivo dei rifiuti ha assunto dimensioni preoccupanti, con un aumento significativo di episodi che coinvolgono cittadini italiani, in particolare della provincia di Rimini, che si spostano a San Marino. Si registra una crescita di questi comportamenti, con individui che approfittano della visita per abbandonare sacchi e materiali di scarto al di là del confine.

Accanto a chi si reca a San Marino per motivi legittimi, come fare rifornimento o acquistare prodotti a prezzi più vantaggiosi, si inseriscono anche coloro che, al calar della notte, si dedicano a un’attività illecita: il deposito di rifiuti. Questi atti, spesso compiuti in fretta, non solo danneggiano l’ambiente, ma creano anche una situazione di degrado visibile agli occhi dei residenti, che quotidianamente si trovano a fare i conti con montagne di immondizia abbandonata.

I materiali lasciati includono plastica, mobili ingombranti e scarti di potature, con un impatto negativo sia sul decoro urbano sia sulla salute pubblica, poiché attirano animali selvatici che rovistano tra i rifiuti, contribuendo a un ulteriore deterioramento della situazione. La questione si presenta come una vera e propria emergenza di igiene e ordine che necessita di interventi e soluzioni concrete per garantire la tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.