Rimini: pensioni di luglio in pagamento da domani, martedì 1 luglio, in tutti gli uffici postali della provincia

A partire da domani, martedì 1° luglio 2025, Poste Italiane informa che saranno disponibili i pagamenti delle pensioni del mese di luglio in tutti gli uffici postali della provincia di Rimini.

La somma sarà erogabile anche per coloro che hanno optato per l’accredito diretto su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. In questo caso, i titolari di Carta di Debito associata potranno effettuare il prelievo in contanti in autonomia presso gli sportelli ATM Postamat del territorio, senza necessità di accedere agli sportelli fisici.

Un ulteriore vantaggio per i possessori di Carta di Debito legata a libretti o conti BancoPosta è l’assicurazione gratuita contro i furti di contante, che copre fino a 700 euro l’anno per episodi avvenuti entro due ore dal prelievo, sia negli uffici postali sia presso gli ATM.

Poste Italiane raccomanda ai cittadini, soprattutto ai pensionati, di evitare le prime ore del mattino per il ritiro e preferire la tarda mattinata o le ore pomeridiane, possibilmente nei giorni successivi al primo del mese, così da contenere eventuali attese.