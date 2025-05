Rimini. Per-corsi AAC: Una ricca offerta formativa promossa dall’Issr Marvelli

Rimini, 29 gennaio 2025

Da qualche tempo l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro offre una serie di proposte di corsi facoltativi aperti a tutti: studenti già iscritti all’Istituto o semplici interessati.

Questi corsi – denominati Per-corsi AAC (Ascolto Attivo Cercasi) – sono pensati per chiunque, credente o meno, si senta interpellato dalle opportunità formative messe in moto dal cammino sinodale della Chiesa.

Spiega il prof. Marco Casadei, direttore dell’Istituto di Scienze Religiose: “L’Istituto vuole essere una casa per tutti, tenere le porte aperte a persone che abbiano anche esigenze diverse. C’è chi sceglie una proposta accademica strutturata, chi ha sensibilità e bisogni più specifici”.

Musica sacra e liturgia, architettura e simboli religiosi, letteratura, teologia, scienze bibliche, improvvisazione teatrale, psicodramma biblico: sono alcuni dei temi proposti e affrontati da docenti esperti.

Mentre si sono da poco conclusi o proseguono i Per-corsi AAC iniziati nel primo semestre con oltre 140 iscritti, tra cui anche un percorso dedicato al sacerdote riminese don Oreste Benzi nel Centenario della sua nascita (1925-2025), l’Istituto annuncia un altro gruppo di proposte.

Inaugura lunedì 3 febbraio 2025 il corso “La gioia di credere nel Dio di Gesù Cristo: osservazioni esegetiche ed ermeneutiche dai testi lucani”. A condurlo il prof. Ernesto Borghi, biblista e presidente dell’Absi (Associazione biblica della Svizzera italiana).

Video di presentazione.

Sempre lunedì 3 febbraio comincia il corso “Schegge di Grazia. Letteratura e Teologia davanti al Mistero”. Attraverso i racconti anche cruenti della scrittrice americana Flannery O’Connor, con il prof. Matteo Pasqualone scopriremo che la Grazia può svelarsi anche nelle esperienze più tragiche. Video di presentazione.

Partirà martedì 4 febbraio, invece, “Percorsi di formazione in musica sacra e liturgia” con il prof. Alessandro Casali, organista e musicologo. Partendo dall’ascolto attivo e partecipato, verrà proposta una rassegna del panorama musicale in ambito sacro e liturgico nella storia della Chiesa.

Lunedì 17 marzo inizia il modulo 2 del corso “Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose”, guidato dal prof. Auro Panzetta. Il percorso approfondirà alcune tra le maggiori espressioni, a livello iconico e architettonico, delle culture religiose del mondo orientale, quella induista e buddista, quella cinese e giapponese in particolare.

Si svolgeranno invece nella sola modalità in presenza le successive due iniziative formative.

Il “Percorso di improvvisazione teatrale 1° livello” durerà fino a maggio per un totale di 60 ore. Sarà condotto dal prof. Sergio Sansone e dalla prof.ssa Erica Brunello. Un corso propedeutico all’apprendimento delle tecniche base dell’improvvisazione intesa come tecnica di comunicazione applicabile sia sul palcoscenico ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Video di presentazione.

“Dabar: la parola di Dio che dice e dà. Annuncio della parola con metodi attivi” è l’innovativa proposta formativa della prof.ssa Claudia Baldassari, in partenza l’11 febbraio. Verrà infatti presentato lo Psicodramma biblico: un metodo formativo in cui i partecipanti, qualunque sia la loro fede, la provenienza culturale, sociale ed esistenziale, attraverso l’improvvisazione scenica e la drammatizzazione spontanea e creativa, sperimenteranno l’efficacia della Parola di Dio, mettendola in scena. Video di presentazione.

L’iscrizione a uno o più Per-corsi è possibile attraverso questo modulo Google: https://forms.gle/1eC4d8Kk5xpTrxay9

I corsi sono di diversa durata e costi, che variano tra i 50 e i 250 euro.

Per l’anno giubilare è in corso anche una promozione speciale.

Chi regala uno di questi corsi a un/una amico/a potrà scegliere tra uno di questi omaggi:

1) un pacchetto di libri in regalo;

2) buono sconto da 50 euro valido per iscrizioni ai corsi organizzati dall’Issr Marvelli;

3) sconto valido per il rinnovo o un nuovo abbonamento alla rivista “Il Ponte”.

L’attivazione di ogni corso è vincolata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Per ricevere informazioni sul costo e l’orario dei corsi e per iscriversi:

Tel. 0541 751367

email: comunicazione@issrmarvelli.it

www.issrmarvelli.it