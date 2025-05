Rimini. Percorsi medievali, misteriosi, sotterranei: le proposte culturali del fine settimana

Anche in questo fine settimana Rimini accoglie un ricco calendario di eventi che invitano alla scoperta della sua storia, arte e cultura.

Si parte questa sera, venerdì 23 maggio, dal Ponte di Tiberio suggestivo punto di ritrovo per la prima tappa di un viaggio nella Rimini nascosta, un tour guidato che svela angoli pieni di fascino e mistero, lontani dall’immaginario comune, tra testimonianze di antichi imperatori romani e principi rinascimentali.

Sabato 24 maggio un percorso Medievale attraverserà il centro storico della città, partendo dalla chiesa di Sant’Agostino e toccando monumenti e spazi simbolo come Castel Sismondo e Piazza Cavour, immergendosi nelle storie di condottieri, artisti e antiche vicende cittadine.

Il Teatro Galli apre le sue porte domenica 25 maggio per visite guidate che svelano la sua affascinante storia ottocentesca, mentre le aree archeologiche di piazza Ferrari offrono uno sguardo unico sulla Rimini sotterranea, tra reperti dell’antichità e scoperte archeologiche di grande valore.

Proseguono inoltre le mostre al Palazzo del Fulgor: ultimi giorni per visitare l’esposizione “I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati”, che espone 27 disegni di Fellini (20 su carta e 7, particolarmente originali e rari, su tovaglioli) risalenti agli anni Settanta appartenuti a Danilo Donati, uno dei grandi costumisti e scenografi del cinema italiano. Esposte al Palazzo del Fulgor anche le opere pittoriche e grafiche di David Parenti dedicate al mondo della Settima Arte attorno al ciclo su Federico Fellini e su Pier Paolo Pasolini.

Un’altra mostra che ripercorre la gloriosa storia della nazionale italiana di calcio, arricchita da un focus speciale sul centenario del Rimini calcio, è ospitata nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo.

A queste si aggiunge il progetto di comunicazione visiva Ciao Rimini Ciao – Alessandro Malossi per Rimini, con le sue otto immagini disseminate in luoghi iconici e raccolte al Museo della Città, fino al 29 giugno.

Continua infine la mostra sul tema della pace dell’artista Anna Gorrieri dal titolo Vieni nel mio abbraccio e parlami di te, visitabile alla Palazzina Roma di Marina Centro, fino al 27 maggio.

VISITE GUIDATE



Ponte di Tiberio (Luogo di ritrovo) – Rimini

Rimini nascosta

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Una suggestiva visita guidata serale alla scoperta di una Rimini nascosta, lontana dall’immaginario comune. Si va verso angoli pieni di fascino e mistero, dove aleggiano ancora personaggi sconosciuti ai più e che ci hanno lasciato un grande patrimonio dal punto di vista artistico e culturale. Durante la passeggiata si possono ammirare l’eredità di antichi imperatori romani e famigerati principi rinascimentali. Vengono svelati particolari poco noti sugli edifici che rendono Rimini una città ricca dal punto di vista storico-artistico. La visita si conclude in piazza Malatesta, piena di atmosfera, che ha unito le due più grandi personalità cittadine. Per info e prenotazioni consultare il sito di riferimento.

Chiesa di Sant’Agostino, via Cairoli – Rimini centro storico

La Rimini Medioevale

City Tour a cura di Visit Rimini

Un viaggio alla scoperta di Rimini e le sue storie dal Medioevo tra le gesta dei condottieri, passando per Giotto e la scuola Riminese del Trecento con gli affreschi dell’abside di S.Agostino e il Crocifisso del Tempio Malatestiano, passando per Porta Galliana ed il vecchio porto. Il tour inizia dalla Chiesa di Sant’Agostino, l’attuale decorazione della chiesa è di epoca barocca, ma i fianchi esterni, l’abside e il campanile testimoniano il chiaro stampo di epoca medioevale. Si prosegue verso Castel Sismondo (esterno) per poi arrivare in Piazza Cavour, piazza che in epoca medievale divenne il fulcro della città e in cui nel 1330 venne eretta l’abitazione del Podestà. In epoca medioevale qui accanto si trovava la Cattedrale di Santa Colomba, prima cattedrale di Rimini, di cui ora restano unicamente una parte di campanile ed alcune vestigia conservate al Tempio Malatestiano e nel Museo della Città.

Ore 15 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/319636-rimini-city-tour-la-rimini-medioevale



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

A cura dei Musei Comunali

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali:

domenica 25 maggio 2025

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Comunali

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Ore 11.00 Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

MOSTRE

sabato 24 maggio 2025

Rimini, Via Delle Grazie, 12 loc. Covignano

Aperture straordinarie del Museo degli Sguardi

Un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Orario: 16 – 18 Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it/musei/museo-degli-sguardi-raccolte-etnografiche-rimini

fino al 29 giugno 2025

Museo della Città, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Ciao Rimini Ciao

Alessandro Malossi per Rimini



A dare un benvenuto speciale quest'anno, CIAO RIMINI CIAO, il progetto di comunicazione visuale per la città di Rimini ideata dal digital artist Alessandro Malossi: otto immagini diffuse in diversi luoghi simbolici di Rimini, dalle spiagge all'aeroporto, fino al cuore della città, ed esposte al piano terra del Museo della Città, fino alla fine di giugno.

Orario: fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica 10-13 e 16-19, ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

prorogata fino a al 25 maggio 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati