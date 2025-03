Rimini. Perde il controllo della sua auto per un malore e sfonda il cancello di un’abitazione. Trasportato in ospedale, non è grave

È stato un improvviso malore a causare la perdita del controllo della sua auto: un uomo ha così saltato uno stop ed è finito per sfondare la cancellata di una casa a Rimini. L’incidente è avvenuto in via di Mezzo durante la mattinata. L’uomo alla guida di una Fiat Bravo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale. A causa del malore, il veicolo ha accelerato, superato il basso muretto di recinzione e abbattuto la cancellata prima di urtare le mura esterne della casa, danneggiandole. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non sembrano essere gravi.