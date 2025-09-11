Rimini, pescatore salva una tartaruga in difficoltà: l’animale operato al Centro di Riccione

La mattinata di oggi al porto di Rimini ha regalato una storia di salvataggio che profuma di mare e di sensibilità. Di fronte al Rockisland, un pescatore ha notato una tartaruga marina in evidente difficoltà, che arrancava nelle acque senza riuscire ad emergere con facilità.

Senza esitare, l’uomo è intervenuto utilizzando un retino per mettere l’animale in sicurezza sulla palata, tenendola protetta fino all’arrivo dei tecnici della Fondazione Cetacea. L’intervento degli operatori, rapidissimo, ha permesso di trasferire subito la tartaruga al Centro di Recupero di Riccione, punto di riferimento per la cura delle specie marine ferite o in pericolo.

Qui, dopo i primi accertamenti, è stata programmata un’operazione chirurgica necessaria a stabilizzarne le condizioni.

Il gesto di un singolo cittadino, unito al lavoro specializzato dei soccorritori, ha trasformato un rischio di morte in un’occasione di speranza. Una vicenda che porta sotto i riflettori la fragilità degli ecosistemi marini e il valore della collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini.