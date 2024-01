Rimini. Polizia locale, nel fine settimana sono proseguiti i controlli per prevenire la guida in stato di ebbrezza

Sono proseguiti nel weekend i controlli della Polizia locale, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Durante i due servizi notturni di sabato e domenica, la polizia locale di Rimini ha controllato complessivamente 29 veicoli e sono state accertate 7 violazioni al codice della strada. Di queste, 5 riguardavano la guida in stato di ebbrezza.

All’esito dei controlli con etilometro di domenica mattina, 2 conducenti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico accertato tra 0,80 e 1,50 g/l, reati aggravati dall’aver commesso il fatto in ora notturna. Per altri due conducenti, invece, è scattata la sanzione amministrativa perché trovati anch’essi con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. In ogni caso, per tutti e quattro i conducenti sanzionati è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, cui seguirà un periodo di sospensione dalla guida disposto dalla Prefettura.

Particolarmente movimentata, la notte tra venerdì e sabato quando gli agenti della polizia locale, intorno alle ore 02,30 del mattino di sabato, hanno dovuto interrompere i loro controlli a causa di un incidente accaduto sul lungomare, all’altezza dei bagni 56-57. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati davanti un’auto che aveva perso il controllo e aveva terminato la sua corsa, dopo aver perso anche un pneumatico, contro una bicicletta in sosta, danneggiandola.

La sorpresa maggiore, però, riguardava il conducente, risultato irregolare sul territorio nazionale e senza documenti. Per lui si è quindi reso necessario il trasferimento in Comando per essere sottoposto al foto-segnalamento.

Nel corso del controllo, il conducente ha esibito spontaneamente 5 grammi di hashish, sostanza che ha fatto scattare la sua segnalazione alla Prefettura come abituale assuntore di stupefacenti. Sottoposto poi all’etilometro, è emerso un tasso alcolemico di 0,92 g/l, in relazione al quale è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’ora notturna e dall’aver provocato un incidente stradale.

Vista la presenza di hashish, il conducente è stato invitato a sottoporsi alle analisi del sangue per accertare l’eventuale guida sotto l’effetto di stupefacenti, ma a causa del rifiuto si è visto notificare un’ulteriore denuncia penale.

Polizia Locale