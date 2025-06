Rimini. Ponte dello Scout: incontro per i lavori sul deviatore Marecchia

Si è svolto questa mattina, al Ponte dello Scout, l’incontro richiesto dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per avere un chiarimento e un approfondimento sui lavori attualmente in corso sulle sponde del fiume Marecchia. I lavori, necessari per favorire la sicurezza idraulica, hanno sollevato alcune richieste di informazione da parte delle associazioni ambientaliste per verificare eventuali impatti sull’avifauna e la biodiversità del territorio.

Su richiesta della Agenzia regionale, all’incontro ha partecipato anche il Comune di Rimini, rappresentato dall’Assessore all’Ambiente Anna Montini, che ha preso parte insieme ai rappresentanti regionali e alle associazioni del coordinamento ambiente.

Durante l’incontro è stata fornita un’esposizione dettagliata della tipologia di lavori in corso e programmati, spiegando le necessità legate alla sicurezza idraulica del sistema fluviale in ambito urbano, teso in particolare al ripristino delle condizioni di sicurezza e officiosità idraulica previste originariamente al momento della realizzazione del deviatore Marecchia (circa 80 anni fa). Nello specifico, oltre ai lavori già effettuati nei mesi scorsi e altri previsti a medio termine per ampliare la sezione idraulica del deviatore parecchia, attualmente sono in corso in corrispondenza del Ponte dello Scout, lavori finalizzati al consolidamento della briglia esistente per evitare il rischio di sifonamento e ridurre l’erosione ai piedi della briglia stessa. Gli interventi si svolgeranno in due fasi distinte: la prima sulla sponda destra, che sarà presumibilmente completata entro il mese di luglio, e successivamente la seconda fase sulla sponda sinistra.

All’incontro hanno partecipato anche altri rappresentanti del coordinamento ambiente, tra cui Antonio Brandi presidente Associazione WWF Rimini e Coordinamento Ambientale Rimini, Arianna Lanci della LIPU di Rimini, rappresentanti della Fondazione Cetacea e altre associazioni del territorio, che hanno contribuito al confronto costruttivo sui temi della tutela ambientale.

L’incontro si è concluso positivamente, con la Regione che ha fornito una serie di informazioni ai presenti e ha manifestato la propria disponibilità per una valutazione preliminare degli altri lavori in programma che dovranno essere realizzati anche in altre zone del deviatore. È stato inoltre fissato un nuovo appuntamento per l’autunno, in vista di altri lavori programmati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della gestione ordinaria del corso d’acqua.

La Regione si è impegnata, per i prossimi interventi in programma, a prestare ancora più attenzione anche al tema della fauna, al fine di riuscire a conciliare al meglio le necessità ambientali con quelle della sicurezza idraulica. Il Comune di Rimini conferma la propria disponibilità a mantenere un dialogo costante e costruttivo con tutti i soggetti coinvolti, condividendo l’impegno per una maggiore attenzione verso i temi ambientali nella programmazione e realizzazione degli interventi sul territorio, garantendo il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela della biodiversità.

