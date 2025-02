Rimini. Poste Italiane: al via i lavori del Progetto “Polis” nell’ufficio postale di San Martino e Sant’Ermete. Anch’esso sarà trasformato in Sportello Unico Digitale

Rimini, 18 novembre 2024 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Martino e Sant’Ermete, sito in via Marecchiese 1770, sarà oggetto di interventi di ammodernamento, fino al 6 gennaio 2025, per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Sant’Arcangelo di Romagna, sito in piazza Marconi 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM Postamat H24.

L’ufficio postale di San Martino e Sant’Ermete, così come altri 19 della provincia di Rimini, è inserito nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR. In netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori, Poste Italiane mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di San Martino, attraverso l’erogazione di servizi essenziali per porre un freno al divario infrastrutturale tra i grandi agglomerati urbani della pianura e i piccoli centri delle aree interne ed appenniniche.

Al termine dei lavori, grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale di San Martino sarà più accogliente e trasformato in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

L’ufficio di Novafeltria riaprirà, salvo imprevisti, il 07/01/25.

Poste Italiane