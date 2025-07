Rimini, Poste Italiane installa dieci nuove cassette postali smart 2.0 per monitorare ambiente e migliorare il servizio

Poste Italiane ha completato l’installazione di quattordici nuove cassette postali “smart 2.0” in provincia di Rimini, confermando il proprio impegno per il territorio e per la riqualificazione urbana. Questi nuovi dispositivi, più piccoli rispetto alle tradizionali cassette rosse che dal 1961 caratterizzano le città italiane, sono dotati di tecnologia IoT e sensori ambientali avanzati.

Le cassette smart sono in grado di rilevare diversi parametri ambientali come la temperatura, l’umidità, la pressione atmosferica, la quantità di polveri sottili e di biossido di azoto nell’area in cui sono installate. I dati raccolti saranno aggiornati quotidianamente e consultabili in tempo reale, oltre a fornire medie annuali, mensili e semestrali, accessibili tramite il sito ufficiale www.poste.it.

Un altro importante vantaggio delle cassette smart 2.0 riguarda la comunicazione diretta con il palmare del portalettere, che riceve informazioni sul livello di corrispondenza presente. Questo sistema permette di evitare passaggi inutili quando la cassetta è vuota, riducendo così l’impatto ambientale e rendendo più efficiente il lavoro degli operatori postali.

L’installazione delle cassette smart in provincia di Rimini segue una fase sperimentale nazionale che ha coinvolto oltre 400 cassette in tutta Italia, di cui 300 nei piccoli comuni. Ora il piano prevede l’installazione complessiva di circa 650 cassette smart 2.0 su tutto il territorio italiano.

Questa iniziativa si inserisce nel solco dei principi ESG – ambiente, sociale e governance – che Poste Italiane segue come azienda socialmente responsabile, contribuendo allo sviluppo sostenibile del Paese.