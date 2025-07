Rimini, Poste Italiane partecipa a Rimini Comix 2025 con uno stand filatelico

Anche Poste Italiane sarà protagonista al Rimini Comix 2025, in programma da giovedì 17 a domenica 20 luglio presso il Parco Federico Fellini. L’azienda sarà presente con un stand filatelico, confermando la propria vicinanza al mondo del fumetto, con il quale negli ultimi anni ha sviluppato una forte sinergia tra fumettisti e collezionisti.

Rimini Comix si conferma come una delle principali mostre mercato del fumetto in Italia, con ingresso libero, incontri con autori e doppiatori, spettacoli, proiezioni e tante altre iniziative dedicate agli appassionati del settore.

Nello spazio di Poste Italiane sarà possibile acquistare due cartoline filateliche create appositamente per l’evento. Inoltre, saranno disponibili quattro annulli speciali, uno per ciascuna giornata della manifestazione. Come si legge nel comunicato diffuso oggi dall’azienda, “tutti i prodotti realizzati saranno acquistabili anche negli Spazio Filatelia, negli uffici postali con sportello filatelico e sul sito ufficiale poste.it”.

Poste Italiane sottolinea inoltre che “Filatelia è da sempre vicina al mondo dei fumetti”, testimoniando l’attenzione crescente verso una cultura pop che continua a conquistare generazioni diverse.

Per maggiori informazioni e curiosità sul mondo filatelico, è disponibile la sezione dedicata del sito ufficiale: www.poste.it/filatelia.html.