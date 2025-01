Rimini. Poste Italiane: per la Festa del Papà due cartoline filateliche

Disponibili nei tre uffici postali con sportello filatelico della provincia di Rimini

Rimini, 18 marzo 2024 – Poste Italiane festeggia la Festa del Papà, in calendario martedì 19 marzo, con due cartoline filateliche e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.

Le colorate cartoline “Superpapà” e “Supereroe” saranno in vendita al prezzo di 1,00€ (anche in formato puzzle al prezzo di 5,00€) nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Rimini (Rimini Centro, Riccione e Santarcangelo di Romagna) oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.

Negli stessi Spazio Filatelia sarà disponibile, dal 13 al 20 marzo, un annullo speciale a datario mobile, mentre negli uffici postali con sportello filatelico anche l’annullo lineare da utilizzare insieme a quello a datario mobile.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.

Poste Italiane