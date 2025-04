Rimini. Potenziamento dell’assistenza e dell’ascolto a chi soffre di Alzheimer e Parkinson

Questa mattina, nella sala della giunta comunale, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni impegnate nella cura e tutela dei pazienti con Alzheimer e Parkinson, per ringraziarli per il loro “impegno quotidiano, quale elemento essenziale per contribuire alla costruzione di una comunità più solidale e attenta ai bisogni delle persone”.

Un’occasione per fare il punto della situazione e confrontarsi sulle necessità dei cittadini colpiti da queste sindromi, che interessano prevalentemente le fasce più anziane della popolazione, ma non solo. Particolare attenzione è stata dedicata ai programmi di sostegno e assistenza per pazienti e famiglie, con l’intento di potenziare le misure di supporto e favorire l’ascolto delle esigenze dei pazienti.

Durante il confronto, il sindaco e l’assessore hanno ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere il lavoro dei soggetti del terzo settore, di cui le due associazioni Alzheimer Rimini e al Parkinson in Rete rappresentano dei pilastri fondamentali.

In questo contesto, come è stato ricordato, si inserisce anche il percorso di territorializzazione del sistema sanitario locale, che punta a garantire cure più vicine, personalizzate e calibrate sui bisogni specifici della cittadinanza.

Comune di Rimini