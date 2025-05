Rimini presenta il cartellone dei 250 appuntamenti che danno la forma dell’estate

Annunciati i primi nomi: Fedez, Olly, Eiffel 65, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, CCCP, Enrico Ruggeri, Midge Ure, Daniel Norgren, Mauro Pagani, Vasco Brondi, Federico Mecozzi, Morgan, Oscar Pizzo, Fabio Cherstich, Sentieri Selvaggi, Jazzmeia Horn, Italian Jazz Orchestra, Flavio Boltro & Walter Ricci, Karima, Milo Manara, Marco Missiroli, Tamara Balducci, Enrico Brizzi, Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Fratelli ’Innocenzo, Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Tlon, Francesca Mannocchi, Daniele Mencarelli, Hope Larson, Enrico Galiano, Pierdomenico Baccalario, Luigi Garlando, Antonia Murgo, Davide Morosinotto, Carlton Myers, Mirko Casadei, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Moreno il Biondo, Santa Balera, Roberta Cappelletti, Luca Bergamini, Max Monti

250 eventi danno la forma dell’estate di Rimini. Un romanzo multicolore che, tra grandi ospiti, musica, cultura, tradizione, parole e corpo, da maggio a settembre presenterà il ‘tutto’ e il ‘mito’ della città. Da Tondelli ai CCCP, dal cast de I Cesaroni alla retrospettiva dedicata a David Lynch, la vera protagonista dell’estate riminese sarà quella voglia di vita che da sempre ha come titolo e sfondo Rimini.

Annunciati i primi nomi dei grandi protagonisti: Fedez, Olly, Eiffel 65, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, CCCP, Enrico Ruggeri, Midge Ure, Daniel Norgren, Mauro Pagani, Vasco Brondi, Federico Mecozzi, Morgan, Oscar Pizzo, Fabio Cherstich, Sentieri Selvaggi, Jazzmeia Horn, Italian Jazz Orchestra, Flavio Boltro & Walter Ricci, Karima, Milo Manara, Marco Missiroli, Tamara Balducci, Enrico Brizzi, Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Fratelli ’Innocenzo, Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Tlon, Francesca Mannocchi, Daniele Mencarelli, Hope Larson, Enrico Galiano, Pierdomenico Baccalario, Luigi Garlando, Antonia Murgo, Davide Morosinotto, Carlton Myers, Mirko Casadei, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Moreno il Biondo, Santa Balera, Roberta Cappelletti, Luca Bergamini, Max Monti.

Grandi nomi e comitati turistici, red carpet a braccetto con le feste della tradizione. Colonna sonora: una serie di appuntamenti musicali che, insieme, rappresentano quanto di più speciale ha saputo e sa rappresentare la musica italiana e internazionale.

“Se la forza della programmazione estiva è sempre stata nei grandi numeri proposti – commenta il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – quest’anno il titolo ideale al palinsesto della stagione è proprio Rimini. E non solo per il contenitore che verrà messo in piedi per celebrare i 40 anni dell’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli, ma perché l’idea di fondo nell’ideazione dell’estate 2025 è stata proprio quella di offrire al pubblico ogni sfaccettatura della storia, del presente e del futuro della nostra città. In bilico tra straordinari tesori archeologici e artistici, grandi ospiti, parola e corpo, i 250 eventi presentati possono essere racchiusi nella celebre frase di Ligabue ‘Rimini è come il blues: dentro c’è tutto’. Tra tante felici conferme, le novità del festival delle serie tv e l’omaggio a Tondelli sono l’occasione per mettere in evidenza l’immaginario nel segno del romanzo che durante l’estate 1985 riconfigurò il mito affascinante e feroce di Rimini. Tra le novità va certamente annoverata anche la Notte Rosa, giunta alla ventesima edizione. Non è un paradosso. La Notte Rosa 2025 nasce come nuova perché per la prima volta viene anticipata al terzo week end del mese di giugno, il Capodanno e insieme il primo giorno dell’estate nazionale”.

Un’estate fra musica, parole e riflessioni che ci riguardano tutti, fra nuove proposte e grandi conferme. Come la nuova edizione di RDS Summer Festival che darà il via alla Notte Rosa e all’estate con l’evento musicale più atteso con i protagonisti ai vertici delle classifiche, a partire dai primi artisti già annunciati, Olly e Fedez. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz.

Tra le prime iniziative in programma c’è l’appuntamento con Biglietti agli amici, il festival culturale accompagnato e ideato da Marco Missiroli, che quest’anno anticipa la sua programmazione dal 17 al 19 giugno. Grande novità del palinsesto estivo riminese, la kermesse internazionale appena presentata a Cannes che celebra l’eccellenza delle serie e della produzione televisiva globale che porterà i protagonisti del mondo delle serie tv e non solo fra Rimini e Riccione, dal 21 al 28 giugno, per la prima edizione dell’Italian Global Series Festival. E ancora il ritorno del festival teatrale Le città Visibili (5 agosto – 15 settembre), delle prestigiose bacchette della Sagra Musicale Malatestiana, la musica contemporanea di Percuotere la mente, le nuvole parlanti di Cartoon club con l’attesa partecipazione di Milo Manara, la 46esima edizione del Meeting di Rimini, il festival per i fan di youtuber, tiktoker, content creator e influencer RiminiWow, il ritorno di P.Assaggi di Vino e di Dire, Mare, Mangiare, di Balamondo World music festival all’inizio di settembre, fino alla nuova ambientazione magica di Alice nel Paese delle meraviglie con il suo percorso narrativo interattivo che rilegge in chiave inedita uno dei più celebri classici della letteratura nello spazio This is Wonderland, il parco delle fiabe a Miramare.

Il 26 luglio torna la Rimini summer Pride, manifestazione per i diritti e la visibilità delle persone LGBTQI+ della Romagna con la colorata parata sul Lungomare di Rimini, da Piazzale Kennedy a piazzale Fellini. E ancora La Terrazza della Dolce Vita con padroni di casa Simona Ventura e Giovanni Terzi, la Rimini Shopping night, l’appuntamento al porto con le Vele al terzo, il ballo liscio in piazza Cavour di Rimini Folk, la kermesse al Parco degli artisti, Un mare di Rosa, SGR live, Amarcort film festival, il festival Luoghi dell’anima: non ci sarà un solo giorno senza straordinarie cose da fare e da ascoltare per un cartellone che incrocia generi e sguardi diversi, con protagonisti assoluti della scena italiana e internazionale.

Un lungo calendario di appuntamenti da sfogliare on line ( https://riminiturismo.it/eventi?title=&data_da=&data_a=&cat=All ) aiutati anche dal Qrcode che campeggia nei manifesti realizzati dallo studio Leonardo Sonnoli che, ispirandosi ad alcuni elementi visivi degli anni Ottanta e rendendoli contemporanei, ha ideato il poster che sarà in affissione per tutta l’estate per dare il benvenuto agli ospiti della città con l’invito a navigare on line nel mare delle mille proposte dell’estate riminese ( in allegato la grafica e il calendario “Rimini. Cose da fare 2025”, in lingua italiana e inglese ), sempre aggiornate.

> Cultura

Ampio il capitolo culturale che quest’anno avrà un inedito filo rosso che accompagnerà tutta l’estate con l’immersione negli anni Ottanta nel quarantennale dalla pubblicazione di Rimini di Tondelli, un romanzo che consegna la città al mondo della letteratura e che vede Rimini entrare tra le pagine del terzo libro di Tondelli per uscirne trasformata. A quarant’anni dalla presentazione del romanzo della sua consacrazione, Rimini si immerge nuovamente in quegli anni attraverso un programma di eventi musicali, espositivi, letterari, teatrali, cinematografici per omaggiare lo scrittore di Correggio e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio che ha creato un immaginario ancora oggi vitale. Cuore del lungo calendario sarà il concerto CCCP-Fedeli alla linea (24 luglio), anticipato il 27 giugno dalla festa di apertura ‘Apocalisse, ora’ nell’arena Francesca da Rimini con l’happening inaugurale che trasforma Rimini in una citta?-romanzo fra videomapping e sound degli anni 80′ che rivivrà nelle piazze del centro storico. Il racconto prosegue il 9 luglio con l’omaggio della Milanesiana al Teatro Galli con il prologo letterario a cura di Enrico Palandri, seguito da un dialogo tra Enrico Ruggeri e Alessandro Gnocchi, arricchito dalle performance musicali dello stesso Enrico Ruggeri. Una dedica speciale a Pier Vittorio Tondelli non poteva non arrivare dal festival che prende il suo nome proprio dalla raccolta epistolare del 1991, Biglietti agli amici, che, nei 70 anni dalla nascita dedicherà un incontro speciale delle sue tre giornate di kermesse (17-19 giugno) all’autore che ha ispirato lo spirito del festival con lo scrittore Enrico Brizzi e l’attrice Tamara Balducci. Ancora un rimando a quel decennio turbolento con due appuntamenti di Percuotere la mente che ripercorrono alcune trame creative degli anni Ottanta. Il 29 luglio ospite della Corte degli Agostiniani sarà Vasco Brondi, in una serata evento dal titolo Rimini come Hollywood, tra canzoni e letture, mentre il 29 agosto arriva un nome che ha segnato la musica di quel tempo, in bella evidenza nella play list tondelliana: Midge Ure, “la voce degli Ultravox”.

Il ricco palinsesto culturale prosegue con i grandi autori in dialogo con ragazzi e ragazze per i 30 incontri di Mare di Libri (13-15 giugno) con ospiti italiani e stranieri del calibro di Francesca Mannocchi, Daniele Mencarelli, Davide Morosinotto, Hope Larson e tanti altri e con un evento speciale che avrà ospite Gino Cecchettin che farà riflettere sull’educazione come arma di contrasto alla violenza di genere.

Riflettori accessi sulla grande novità della prima edizione di Italian Global Series Festival (21 – 28 giugno), il festival che raccoglie l’eredità delle dieci edizioni del Roma Fiction Fest, interamente dedicato alla serialità televisiva con anteprime e retrospettive che porteranno, fra Rimini e Riccione, ospiti nazionali e internazionali. Fra le anticipazioni riminesi: la Reunion Cesaroni il 21 giugno con la presentazione di alcune scene della nuova stagione alla presenza del cast e la retrospettiva dedicata al grande cinema di David Lynch il 23 giugno.

Luglio si accende con il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games che avrà come protagonista il leggendario Superman, che verrà celebrato con un’installazione, una mostra a Castel Sismondo e altre iniziative. Tra gli ospiti attesi uno tra i più grandi fumettisti italiani e apprezzato nel mondo, Milo Manara, autore del manifesto di Cartoon Club 2025, al quale saranno dedicate una grande mostra e un incontro.Immancabile la mostra mercato “Riminicomix” e il colorato raduno Cosplay Convention (dal 17 al 20 luglio, Piazzale Fellini).

Nelle calde serate estive (30 luglio- 10 agosto) torna la rassegna curata dal giornalista Giovanni Terzi insieme a Simona Ventura, ‘La terrazza della DolceVita’ nella splendida cornice del giardino del Grand Hotel dove si alterneranno protagonisti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro e dello spettacolo. Fra le novità di questa edizione una mostra fotografica dedicata ad Alberto Sordi, organizzata in collaborazione con la Fondazione Alberto Sordi: un viaggio e un’antologia di ritratti per immergersi nell’immaginario di una delle figure più iconiche in assoluto del cinema e grande maestro della commedia italiana.

La stagione dei festival prosegue per tutte l’estate con le oltre 40 proiezioni sotto le stelle di Agostiniani estate, in agosto con la tredicesima edizione del festival di teatro e musica ‘Le città Visibili’ (5 agosto – 15 settembre) che ospita artisti del panorama nazionale, portando 24 serate di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali, tra Rimini e il suo entroterra ( www.lecittavisibili.com ). Per il secondo anno il Festival del mondo antico sceglie il mese di ottobre per la sua rassegna di conferenze, incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro. A chiudere il cartellone dei festival, la sesta edizione de I Luoghi dell’anima dal 10 al 14 dicembre con l’Italian Film Festival che si svolge fra Santarcangelo di Romagna e Rimini ponendo al centro i temi legati a Tonino Guerra, in ricordo del quale il figlio Andrea Guerra ha dato vita alla manifestazione.

>Musica

La musica in tutte le sue forme accompagnerà come di consueto l’estate riminese: dalle prestigiose bacchette della Sagra Malatestiana alla musica contemporanea di Percuotere la mente, dal jazz di Crossroads con i tre appuntamenti con Jazzmeia Horn (3 luglio), Italian Jazz Orchestra, Flavio Boltro & Walter Ricci (15 luglio), Karima (1 agosto), fino ai grandi appuntamenti musicali organizzati con la radio partner ufficiale di Rimini RDS 100% GRANDI SUCCESSI che sarà a Rimini con due grandi eventi. Il primo con la due giorni del 20 e 21 giugno in piazzale Fellini di RDS SUMMER FESTIVAL in concomitanza con la Notte Rosa e poi dal 4 al 13 luglio con RDS loves Rimini la postazione di RDS 100% Grandi Successi protagonista dell’estate che di giorno trasmetterà in diretta con le voci di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini mentre la sera darà spazio alla musica a cielo aperto e, nei weekend, all’energia del Discoradio Party. Annunciato il nome del live di RDS loves Rimini,che porterà sul palco sotto le stelle un gruppo cult della dance anni ’90: venerdì 11 luglio il Discoradio Party si arricchirà della presenza degli Eiffel 65, che con le loro hit dance hanno fatto ballare e scatenare tutto il mondo e che trasformeranno Piazzale Kennedy in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

L’estate continua con gli artisti in cima a tutte le classifiche internazionali e i set di una serie di dj da sempre protagonisti della Rimini Beach Arena, il grande palco sulla spiaggia di Miramare che dal 26 luglio al 17 agosto vedrà alternarsi 6 grandi appuntamenti di musica dal vivo: due con gruppi live in cima a tutte le classifiche internazionali e con 4 happening che proporranno una line up di dj da sempre protagonisti nelle consolle dei migliori club e dei più importanti festival del panorama elettronico mondiale.

Anche quest’estate, Rimini sarà la casa di youtuber, tiktoker, content creator, e influencer per il doppio appuntamento gratuito dedicato alle nuove generazioni con Rimini Wow (1 e 2 agosto) e le sue diverse anime dedicate agli idoli dei social tra cantanti e digital creator. Tra i molti talent annunciati: The Breakfast Club, il collettivo social formato da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi più seguito del momento.

Fra gli attesi ritorni, il Parco degli artisti sulle rive del fiume Marecchia: un’arena in mezzo al verde che per tutta l’estate porta in scena una programmazione che spazia dai concerti al teatro in tutte le sue forme: spettacoli di danza, monologhi e cabaret con ospiti comici da Andrea Vasumi a Filippo Caccamo a Shamzy . Torna anche quest’anno, dall’1 al 4 di settembre, il Balamondo World Music Festival, il progetto artistico di Mirko Casadei con le sonorità del folk romagnolo che si contaminano con altri generi musicali per avvolgere il pubblico con le sonorità della POPular Folk Orchestra che insieme ad artisti di fama nazionale e internazionale proietta la musica popolare nel futuro.

> Sport

Sotto il segno dello sport e della salute Rimini Wellness, l’evento per eccellenza dedicato a fitness, sport, benessere e sana alimentazione, che anche quest’anno ospiterà un ricco calendario Off diffuso nella città. Fra gli eventi fuori salone, dal 31 maggio al 1 giugno il Moab Court Experience che trasforma nella “basket city” estiva dell’Emilia-Romagna con un programma interamente dedicato al mondo della pallacanestro in tutte le sue forme e dove l’inclusività è la parola d’ordine dell’evento nel colorato Playground a due passi da Piazzale Kennedy. Alla fine di giugno (20 – 29 giugno) è atteso Ginnastica in festa Summer edition con i suoi 25mila partecipanti per un evento lungo dieci giorni in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), mentre dal 5 al 13 luglio arriva in fiera Sportdance, il più importante Festival di Danza Sportiva in Europa organizzato da FIDS. Dal 27 al 29 giugno al “Rimini Beach Court”, playground del Parco del mare, torna per la terza edizione ‘Sandrimini’, evento multisportivo nato come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, che quest’anno vede anche i tornei di padel e beach volley, che si svolgeranno in contemporanea. Testimonial d’eccezione Carlton Myers.

Una riflessione dedicata allo sport e all’importanza di vivere lo sport in modo sano e costruttivo, andando oltre alla dimensione del campo e del risultato sarà quella proposta dal Festival della cultura sportiva: un lungo weekend ricco di incontri, talk, mostre ed eventi, dal 4 al 7 settembre.

>Tradizione

Scoprire e gustare la tradizione della Romagna attraverso incontri, musica e passeggiate. E’ quello che proporranno ogni giorno e ogni sera i comitati turistici da Torre Pedrera a Miramare con il loro cartellone diffuso “Cento giorni in festa” che raggiunge il suo culmine per la Notte Rosa fra fuochi d’artificio sul mare e feste sulla spiaggia. Anche quest’anno la spiaggia di Rimini sud, dal bagno 47 al 63, il 20 giugno si colorerà con Un Mare di Rosa, un grande palcoscenico sotto le stelle, con artisti e band dal vivo che faranno vibrare la sabbia sotto i piedi, creando una colonna sonora per una notte tutta da ballare, vivere e ricordare. Tornano anche i format: Un Mare di Vino, con le eccellenze enogastronomiche del territorio da gustare in riva al mare e Un Mare di Fuoco, con spettacolari performance tra fiamme e luci; e l’iconica passeggiata romantica sulla battigia, tra musica soft e magia.

Al porto di Rimini si danno appuntamento il 7 e 8 giugno le Vele al Terzo delle barche storiche della Riviera Romagnola: un’occasione in cui usi e costumi tradizionali dell’antica marineria locale rivivono in una manifestazione culturale rievocativa e rivolta a tutte le fasce di età, con visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all’ormeggio, dove gli equipaggi sono pronti ad ogni spiegazione, laboratori per i più piccoli, mostra di attrezzature storiche per la pesca e di conchiglie in collaborazione con il Museo E’Scaion e una veleggiata aperta a tutti, che si svolgerà parallelamente alla costa in modo da rendere visibili a tutti i presenti in spiaggia le bellissime imbarcazioni storiche a vele spiegate.

Il ballo liscio e non solo sarà protagonista dal 22 al 24 giugno sul Belvedere di Piazzale Kennedy con il ritorno della Liscio Street Parade. L’evento clou di domenica 22, serata finale della Notte Rosa, vedrà esibirsi le migliori scuole di ballo romagnole con l’orchestra Santa Balera, seguite dalla musica di Moreno il Biondo e da uno spettacolo di Valzer, Mazurca, Polca e Fruste, culminando in un ballo finale sulle note di Romagna Mia e concludendo la serata con dj set. Lunedì 23 si esibiranno l’Orchestra Roberta Cappelletti ed artisti dal teatro di Sanremo, per poi tornare a ballare con il DJ Max Monti. Si conclude martedì 24 giugno con l’Orchestra Luca Bergamini.

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico c’è una doppia opportunità per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura, con la Rimini Shopping Night (dal 25 giugno)

e i negozi aperti fino a tardi, apertura serale dei Musei e La Magnèda: le cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Ancora cibo e tradizione per P.assaggi di vino (4-6 luglio), il tradizionale appuntamento con le cantine vitivinicole dell’entroterra fra assaggi e intrattenimento dedicato al vino DOC e per

Dire, mare, mangiare (1 – 3 agosto), la seconda edizione della tre giorni di tipico, buono e sostenibile a un passo dal mare di Rimini, il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare per raccontarsi attraverso i propri prodotti più tipici e allo stesso tempo per raccontare una nuova Rimini che fa del km zero e della sostenibilità due tratti fondanti del proprio stile di vita.

A chiudere il cartellone che unisce tradizione, creatività e sostenibilità, la Festa del Borgo Sant’Andrea (11 – 14 ottobre) che quest’anno sviluppa il tema “Le Radici del Borgo – Tra Natura e Tradizione.

