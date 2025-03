Rimini, prevenzione della nidificazione dei gabbiani reali: consigli per limitare i disagi

Con l’arrivo della primavera, la città di Rimini si prepara ad affrontare la stagione di nidificazione dei gabbiani reali, che va da aprile a luglio. Questo periodo può portare a diversi disagi per i cittadini, con i gabbiani che scelgono tetti e spazi urbani per costruire i loro nidi. Il Comune di Rimini, tramite il servizio ambiente, fornisce alcuni utili consigli per prevenire i disagi causati dalla presenza di questi volatili.

Cosa fare per prevenire i disagi

Negli ultimi anni, i gabbiani reali, animali di grandi dimensioni con un’apertura alare che può arrivare fino a 140 cm, hanno gradualmente lasciato la zona costiera per spostarsi nelle aree urbane, dove trovano più facilmente cibo. Le conseguenze di questa migrazione includono l’imbrattamento di edifici, tetti e monumenti, rumori fastidiosi anche nelle ore notturne, e comportamenti aggressivi verso chi si avvicina ai loro nidi. Inoltre, i gabbiani si alimentano di scarti urbani, rifiuti e altri alimenti facilmente accessibili nelle città.

Prevenzione: azioni da adottare

Per evitare che i gabbiani si stabiliscano nei tetti e negli spazi aperti delle abitazioni, il Comune raccomanda di attuare azioni preventive prima che i nidi vengano costruiti. Tra le misure da adottare vi è la rimozione dei nidi precedentemente costruiti, non appena possibile, e l’installazione di dispositivi dissuasivi sul tetto e in altre aree vulnerabili come terrazze, davanzali, camini e ciminiere. È importante ricordare che la rimozione dei nidi è permessa solo se non contengono uova o piccoli, mentre la distruzione intenzionale di un nido con uova è vietata.

Metodi di dissuasione: soluzioni pratiche

Esistono diverse soluzioni per dissuadere i gabbiani dalla nidificazione. Tra le più comuni ci sono:

L’installazione di reti antintrusione in plastica o metallo.

Sistemi a base di fili tesi, che impediscono l’accesso ai punti più vulnerabili.

Deterrenti visivi come nastri colorati, bandiere riflettenti o riproduzioni di rapaci.

Deterrenti acustici, che emettono suoni fastidiosi per i gabbiani.

Un altro aspetto fondamentale è sensibilizzare la cittadinanza e le attività commerciali, come pescherie e ristoranti, a evitare la dispersione di rifiuti alimentari sui marciapiedi e nelle aree pubbliche.

Supporto e consulenza

Per chi ha bisogno di ulteriori informazioni o supporto, Anthea, la società che gestisce i servizi ambientali a Rimini, è disponibile a fornire consulenze specifiche. I privati possono contattare il numero 0541.767411 o scrivere via email a info@anthearimini.it per ricevere assistenza personalizzata.

In questo modo, con azioni mirate e un impegno condiviso, sarà possibile prevenire i disagi legati alla nidificazione dei gabbiani reali, preservando la convivenza tra natura e ambiente urbano.