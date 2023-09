Rimini. Prima campanella per più di 24mila studenti riminesi

Prima campanella questa mattina per più di ventiquattromila studenti riminesi. Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, e la Vicesindaca con delega alle politiche educative Chiara Bellini, hanno voluto portare di persona gli auguri in alcuni istituti scolastici, simbolicamente scelti a rappresentanza di tutte le scuole riminesi. Tra queste, le scuole per l’infanzia comunale “Il Glicine” e “La Rondine” – dove era presente anche l’assessore all’edilizia scolastica Mattia Morolli – , in zona Ina Casa, la scuola secondaria di primo grado “Marvelli” e la primaria “San Fortunato” e la scuola primaria “Casti”.

“È sempre emozionante il primo giorno di scuola. Lo è per i ragazzi, per i genitori e lo è anche per noi amministratori – hanno spiegato il Sindaco Sadegholvaad e la Vicesindaca Bellini -. E’ un giorno importante non solo per la città di Rimini in quanto i nostri figli incominciano un percorso di formazione che servirà a costruire un paese e un futuro migliore. Siamo partiti dal “Glicine”, una delle poche scuole della città ad essere stata colpita, seppur lievemente, dai danni dell’alluvione. Grazie al lavoro dei collaboratori, delle maestre, delle pedagogiste tutto è stato pronto per il primo giorno di scuola. Abbiamo parlato con le pedagogiste, le maestre, incontrato i genitori, Poi, dalla scuola senza zaino al tempo pieno, abbiamo conosciuto e toccato con mano il grande potenziale didattico e di servizi a servizio delle nostre comunità scolastiche e, tramite esse, di tutta la nostra città”.

I numeri

Sono più di 24 mila gli studenti riminesi (da 0 a 19 anni) che oggi hanno iniziato il nuovo anno scolastico 2023/2024: 923 nei nidi del sistema pubblico/privato riminese (0-3 anni), 2.817 nella scuola per l’infanzia (3-6 anni), 5.260 nella scuola primaria di primo grado (le elementari), 2.727 quelli delle secondarie di primo grado (le medie), più di 12 mila nelle scuole secondarie di secondo grado (le superiori).