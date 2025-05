Rimini. Prima edizione di ‘In viaggio con i Re Magi’: 400 figuranti, 4 cori, 25 musicisti da 10 nazionalità sotto la stessa stella. Parata itinerante internazionale del 6 gennaio

IN VIAGGIO CON I RE MAGI

6 gennaio – 2024

Centro Storico di Rimini

dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Parata musicale itinerante internazionale

Un evento che coinvolge tutta la città e che è molto atteso da tutta la comunità. Sta per prendere il via la prima edizione di “In viaggio con i Re Magi”, una parata itinerante che per la prima volta riprende, estende e rilancia una tradizione cittadina nata 18 anni fa grazie all’associazione Ponte dei Miracoli.

L’arrivo dei Re Magi è una tradizione che ha radici lontane e che rivivrà a Rimini, il prossimo 6 gennaio, grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina… riuniti sotto la stessa stella.

400 figuranti, 4 cori, 3 solisti, 25 musicisti, 8 cavalli, 10 nazionalità formeranno il ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali. La parata si snoderà nei luoghi simbolo di Rimini per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente e coinvolgere tutti i presenti in un momento di festa.

L’arrivo dei Re Magi è una ricorrenza celebrata in tanti paesi del mondo che i più piccoli attendono per vedere dal vivo Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, i misteriosi maghi provenienti da Oriente, così affascinanti nei loro sfavillanti vestiti, attorniati da una corte di curiosi animali esotici e sempre gentili di doni verso i bambini.

Il corteo parte dall’invaso del Ponte di Tiberio con l’arrivo dei Re Magi sull’acqua a bordo di 3 scialuppe. Qui avviene l’incontro con Re Erode. I Re Magi mirano la Stella Cometa.

Il corteo continua a piedi attraverso il centro storico fermandosi in piazza Cavour ‘sulla piazza di Betlemme’ per poi percorrere via IV Novembre dove ‘I Re Magi presentano i loro doni’ e arrivano infine in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, per ‘adorare il Re dei Re’. In un’atmosfera di festa particolarmente suggestiva, un segno di unità e fratellanza per tutti i popoli.

L’evento si svolgerà nella stessa giornata durante la quale, nella mattinata (alle ore 11 nel Tempio Malatestiano) di svolge la Messa dei Popoli celebrata dal Vescovo di Rimini e con le cappelle del Tempio che ospitato i Presepi dal Mondo. “L’idea dell’evento ‘Re Magi’ – commenta il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi – nasce all’interno degli incontri ‘sinodali’ del Vescovo con politici e amministratori. Intende valorizzare la presenza di tante persone e comunità straniere e favorire l’integrazione delle culture originarie di altri Paesi. L’arrivo dei Re Magi si inserisce, inoltre, in un percorso proposto da molti anni dalla Diocesi di Rimini, con la Messa dei Popoli e i Presepi dal Mondo. In queste festività natalizie i presepi sono stati allestiti dall’8 dicembre in Basilica Cattedrale e sono realizzati da comunità etniche cattoliche della città di Rimini (argentini, colombiani, filippine, peruviani, senegalesi, ucraini, venezuelani, ecc). Il 6 gennaio alle ore 11 sarà celebrata la s. Messa dell’Epifania in Basilica Cattedrale, a Rimini: la ‘Messa dei Popoli’ sarà animata come da tradizione da varie comunità di origine straniera con canti, letture e preghiera in varie lingue. Al termine della Messa, è organizzato in Diocesi un pranzo con cucine etniche con le comunità cattoliche di origine straniera, per convergere poi nel pomeriggio all’evento dei Re Magi. L’Epifania è la festa dell’apertura universale: i Magi vengono da Paesi lontani dal luogo in cui è nato Gesù, e rappresentano la cattolicità della Chiesa che ancora oggi intendiamo ribadire”.

Tappe

· Ore 17.00 Invaso Ponte di Tiberio – Arrivano i Re Magi e incontrano Re Erode. I Re Magi mirano la Stella Cometa

· Piazza Cavour – I Re Magi arrivano sulla Piazza di Betlemme

· Via IV Novembre – I Re Magi presentano i loro doni

· Duomo di Rimini – I Re Magi adorano il Re dei Re.

Produzione – Made Officina Creativa Organizzazione Esecutiva – Associazione Ponte dei Miracoli, in collaborazione con Comune di Rimini e Diocesi di Rimini.

L’evento dei “Re Magi” sarà trasmesso da IcaroTv (canale 18) sabato 6 gennaio alle ore 22.30 (al termine del film), e in replica domenica 7 gennaio alle ore 12.30 e alle ore 19.35 al termine del Tg.