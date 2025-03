Rimini. Processo per diffamazione a Nando Piccari, ex vicesindaco: il commento sul sindaco di Pennabilli finisce in aula

Nando Piccari, ex vicesindaco di Rimini, si prepara ad affrontare un processo per diffamazione nei confronti del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini. La questione è emersa dopo un commento che Piccari ha pubblicato in un post riguardante un’ordinanza comunale, che prevede sanzioni per proprietari di immobili che ospitano migranti senza avvertire il Comune.

Il procedimento legale è stato avviato dopo che Giannini ha letto il commento in questione, in cui Piccari invitava a esprimere disapprovazione nei confronti dell’ordinanza durante un consiglio comunale. La multa inizialmente prevista era di 300 euro, cifra che Piccari ha deciso di contestare tramite il suo avvocato, Moreno Maresi, il quale ha sottolineato l’importanza di difendere il diritto di critica, anche se espresso in termini provocatori.

L’ordinanza di luglio 2023, oggetto delle polemiche, stabilisce sanzioni che vanno da 1.500 a 15.000 euro per i gestori di immobili che non comunicano al Comune il numero di migranti ospitati. Giannini ha motivato la sua decisione con la carenza di informazioni da parte della Prefettura riguardo al collocamento dei migranti nei vari comuni.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media locali, evidenziando le tensioni politiche e le divergenze di opinione su questioni legate all’immigrazione e alla gestione delle risorse comunali.