Rimini. “Progetto Spotlog”: sostenibilità e innovazione nei modelli di governance locale

Si è svolto, nel Laboratorio Aperto di Rimini, il secondo meeting fra stakeholder del progetto “SPOTLOG – Green and Socially ResPOnsible ciTy Logistics” del programma “Interreg Europe”, di cui il comune di Rimini è partner.

Il progetto Spotlog vede la collaborazione di 11 partner europei che si impegnano a coinvolgere le comunità locali nella creazione di sistemi logistici socialmente responsabili. Sistemi basati su modalità a zero emissioni di carbonio, attraverso l’uso intelligente delle risorse disponibili e sfruttando la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e passeggeri.

L’obiettivo in particolare è quello migliorare le politiche regionali relative alla mobilità, attraverso la costruzione di una piattaforma trasversale che raggiunga diversi obiettivi. Il progetto prevede l’attivazione di una piattaforma digitale trasversale che permetterà di condividere le conoscenze e individuare buone pratiche riguardanti modi innovativi di distribuzione logistica efficiente a zero emissioni di carboni e per promuovere la fiducia tra le parti interessate e in particolare per una migliore collaborazione intersettoriale.

Fra i temi affrontati: sostenibilità ambientale nell’espansione turistica, benessere di cittadini e turisti, come promuovere la mobilità sostenibile e il delivery ecologico. Nella seconda giornata invece è stata effettuata una study visit in bicicletta su alcuni tratti del Parco del Mare, per fornire un’idea tangibile della nuova rigenerazione urbana effettuata, e lungo la bicipolitana nel tratto del Parco Ausa.

Comune di Rimini