Rimini, progetto “Tavolo Giovani”, spazio di confronto per costruire insieme il futuro della città

L’amministrazione comunale di Rimini lancia un’iniziativa unica per coinvolgere direttamente le ragazze e i ragazzi locali nella creazione di un progetto concreto che risponda alle loro vere necessità. Con il nome di “Tavolo Giovani”, questo spazio di confronto mira a raccogliere idee e proposte da parte dei giovani per costruire una proposta da presentare alla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di accedere ai fondi regionali destinati al sostegno delle politiche giovanili.

Il percorso non sarà solitario, ma vedrà il coinvolgimento diretto dei giovani, delle associazioni e delle realtà del territorio. L’iniziativa, infatti, è pensata per essere un progetto partecipato che metta in luce le reali esigenze e desideri dei ragazzi di Rimini, puntando su temi cruciali come gli spazi di aggregazione, il lavoro, la creatività, la partecipazione attiva, e gli strumenti innovativi come la creazione di radio web, eventi e percorsi formativi.

Il progetto avrà una durata biennale e un costo che oscilla tra i 20.000 e i 75.000 euro per ciascuna annualità. La Regione Emilia-Romagna, in caso di approvazione, contribuirà coprendo fino al 70% del totale. Il primo incontro del Tavolo Giovani si terrà giovedì 10 aprile, dalle 15 alle 17, presso il centro giovani Grotta Rossa, in via Della Lontra 40, con ulteriori incontri previsti per il 15 aprile e il 6 maggio, in sedi ancora da definire.

Per partecipare, i giovani interessati possono inviare una mail a politiche.giovanili@comune.rimini.it, con la possibilità di partecipare anche online per chi non può essere presente di persona. Un’occasione unica per far sentire la propria voce e costruire insieme un futuro migliore per la città.