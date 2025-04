Rimini. Programma di rigenerazione urbana dell’ex area Forlani

Via libera dalla Giunta Comunale al documento di indirizzo alla progettazione per la prima fase del programma di rigenerazione urbana dell’ex area Forlani, il complesso artigianale dismesso recentemente acquisito all’asta dall’Amministrazione Comunale. Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione vede come punto di partenza la completa demolizione degli edifici presenti nell’area, preceduta dalla rimozione dei pannelli di copertura contenenti fibre di amianto e da bonifica: un intervento che contribuirà alla messa in sicurezza dell’area e ad un primo importante miglioramento del contesto urbano.

Questa prima fase, al centro dell’atto approvato ieri dalla Giunta, prevede l’avvio dei lavori della demolizione entro la fine dell’anno, per un investimento di 530mila euro. In parallelo si sta procedendo alla progettazione della seconda fase dell’intervento, per un valore di 1.750.000 euro, che comprende una complessiva sistemazione dell’area, andando in particolare a potenziare il verde e l’accessibilità. Sono infatti allo studio interventi come l’aumento delle alberature, delle aree permeabili a mitigazione degli effetti “isola di calore”, la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali inclusivi e connessione con il limitrofo parco Marecchia, oltre alla realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico.

Comune di Rimini