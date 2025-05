Rimini. Proiezione della bandiera d’Europa sul Castel Sismondo, in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio

In occasione della Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, il Comune di Rimini proietterà sul Castel Sismondo la bandiera europea.

Una data importante in cui si celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della “Dichiarazione Schuman”, una storica proposta presentata nel 1950 dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman, che ha gettato le basi della cooperazione europea. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione Europea.

La proiezione della bandiera sul Castel Sismondo è una simbolica iniziativa per mostrare quanto il Comune si senta vicino all’Europa e ai suoi valori fondamentali, come la pace e l’unità. Una vicinanza che si traduce ogni giorno in impegno concreto da parte del Comune, che è riuscito a costruire in questi anni un rapporto solido con le istituzioni europee.

Grazie a questo rapporto, il Comune ha potuto ottenere importanti fondi europei, utilizzati per realizzare interventi essenziali di rigenerazione urbana. Questo impegno è diventato ancora più forte con l’adesione del Comune al progetto promosso dalla Commissione Europea chiamato “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (“Building Europe with Local Councillors” – BELC), che ha l’obiettivo di far crescere, nella comunità locale, il senso di appartenenza e cittadinanza europea.

Comune di Rimini