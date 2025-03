Rimini. Prolungamento sottopasso centrale della Stazione, nelle fasi conclusive i lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana

Questa mattina si è svolto un importante sopralluogo sul cantiere del prolungamento del sottopasso centrale della Stazione, a cui hanno partecipato i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), l’assessora alla viabilità Roberta Frisoni, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e il Dirigente del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, ing. Alberto Della Valle, accompagnato da alcuni collaboratori.

L’incontro, iniziato sul cantiere e proseguito negli uffici di Rete Ferroviaria Italiana per la condivisione degli aspetti tecnico-progettuali, era finalizzato a fare il punto sui lavori in dirittura d’arrivo, che ora si stanno concentrando sulle rifiniture.

In particolare, questa fase di cantiere riguarda la pavimentazione, il rivestimento delle parti murarie concluse nei mesi precedenti e le opere impiantistiche.

Ricordiamo che in primavera si era concluso l’intervento, da parte di una ditta specializzata, per effettuare il taglio con filo diamantato del setto murario che divideva il sottopasso esistente da quello in fase di realizzazione (prolungamento di circa 50 metri). Oltre a questo, era stata ultimata anche la parte strutturale del sottopasso, che riguarda le opere in cemento armato, ovvero la nuova discesa lato mare e la nuova rampa pedonale con le scalinate di accesso.

Nelle prossime settimane i lavori si concentreranno sulla realizzazione della pensilina in acciaio di copertura del nuovo ingresso lato mare, un intervento particolare di cui si occuperà una ditta specializzata. Parallelamente, si sta avviando anche la progettazione per riqualificare il parco “Giardini Vittime delle Foibe”, su cui si affaccerà il nuovo accesso lato mare della stazione ferroviaria. Entro l’inizio della prossima estate è prevista la consegna alla città.

