Rimini. PRONTI A PARTIRE DUE CICLI DI APPUNTAMENTI: DA DOMANI AL VIA IL MASTER DI SPECIALIZZAZIONE SULLE PENSIONI, DA MARTEDÌ IL SEMINARIO DI FORMAZIONE DI DIRITTO DEL LAVORO

Rimini, 26 ottobre 2023 – Nell’ambito della Formazione Professionale Continua promossa dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, prenderanno il via in questi giorni due cicli di appuntamenti formativi organizzati in collaborazione con l’Ordine Consulenti del Lavoro di Rimini e l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Unione Provinciale di Rimini.

Si avvierà martedì 31 ottobre al Centro Congressi SGR di Via Chiabrera il Seminario di Formazione di Diritto del Lavoro 2023-2024. Otto gli appuntamenti previsti fino a maggio, che vedranno la partecipazione di illustri professionisti che approfondiranno vari aspetti legati al diritto del lavoro: il lavoro nello sport, il contratto di rete, il contratto a termine, l’appalto – distacco e la codatorialità, il DURC, la gestione delle assenze e i congedi, la crisi d’impresa e la trasferta.

Gli appuntamenti vedranno una prima parte, al mattino, incentrata sulle novità legislative dell’ultimo mese, mentre il pomeriggio sarà dedicata agli approfondimenti.

Domani, invece, prenderà il via un master di specializzazione sul tema delle pensioni. Articolato in cinque date (venerdì 27 ottobre, sabato 28 ottobre, venerdì 24 novembre, sabato 25 novembre e giovedì 30 novembre), si terrà presso il Centro Direzionale Est del Gros, in Via Coriano 58.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

