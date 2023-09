Rimini. Proposta progettuale presentata dal Gruppo ASI: Precisazione dell’amministrazione comunale di Rimini

“In relazione agli articoli apparsi in questi giorni sui siti d’informazione e sulla stampa locale, l’Amministrazione Comunale di Rimini comunica che, alla data odierna, non risulta il deposito né alcun altra comunicazione o forma di recapito formale circa modifiche alla proposta progettuale presentata dal Gruppo ASI alla fine del 2021. Va ricordato a tal proposito che la proposta inoltrata in vie formali al Comune di Rimini, e dunque l’unica valida amministrativamente, prevede interventi per 26.865 metri quadrati di cui 1.500 metri quadrati di superficie commerciale per la vendita al dettaglio e 4.500 metri quadrati di superficie annessa. Una estensione nel complesso sensibilmente superiore nelle dimensioni totali a ogni altra struttura commerciale di 1.500 mq di vendita attiva nell’ambito urbano di Rimini.

Si precisa altresì che la dichiarazione del responsabile ASI, dottor Marco da Dalto, circa ‘l’approvazione da parte degli uffici comunali competenti‘ della succitata ipotesi commerciale depositata da ASI non corrisponde al vero e che la pratica edilizia presentata è stata anzi diniegata su parere degli uffici. In questi mesi l’amministrazione ha comunque mantenuto una interlocuzione e, dopo aver diniegato la proposta di accordo di programma avanzata da ASI in quanto non soddisfacente per l’interesse pubblico, ha dato comunque disponibilità, come riferito anche in consiglio comunale, a valutare accordi di programma che soddisfino però lo stesso interesse della comunità”.

Comune di Rimini