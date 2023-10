Rimini. Prosegue l’attività di potenziamento dell’illuminazione pubblica diffusa su tutto il territorio

Prosegue l’attività di potenziamento dell’illuminazione pubblica diffusa su tutto il territorio. Dopo gli interventi già realizzati per l’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica su Via Gambalunga, in via Orsoleto e nella zona di Sant’Aquilina in via Valverde e via Sant’Aquilina, nei prossimi mesi verrà ulteriormente potenziata l’illuminazione pubblica nei parchi e nel forese grazie a un investimento aggiuntivo di 100mila euro rispetto alle risorse già stanziate di circa 350mila euro nell’ambito del piano di manutenzione dell’illuminazione attuato nel corso del 2023.

Gli interventi aggiuntivi, elaborati dal settore lavori pubblici e definiti sulla base delle necessità riscontrate dai tecnici e segnalate dai cittadini, si concentreranno a Sant’Aquilina, nelle vie Montevecchio e in via Piana, in via Maderna, nel Parco Marcovaldo in via Turchetta e in via Arnaldo da Brescia per l’illuminazione dell’ingresso della scuola d’infanzia Zavalloni e parco adiacente, in zona Stadio.

Gli interventi saranno ultimati fra la fine dell’anno in corso e i primi mesi del 2024.

“Con questi interventi – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – andiamo a potenziare in modo capillare l’investimento importante che abbiamo già messo in campo per il 2023 dando risposte alle esigenze raccolte attraverso vari confronti con i cittadini delle diverse zone. Un’illuminazione sia attraverso interventi puntuali come quelli al Parco Marcovaldo o davanti all’asilo in zona Stadio, sia attraverso interventi capillari come quello nell’area di Sant’Aquilina, dove si potenzia l’illuminazione in uno snodo di collegamento verso Coriano e verso San Marino. Grazie allo sviluppo della nuova tecnologia, siamo in grado di installare impianti ad alta efficienza per garantire maggiore sicurezza per i cittadini nelle ore più buie, ma anche maggiore risparmio dei consumi di energia”.

