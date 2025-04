Rimini. Proseguono gli interventi di RFI per migliorare l’accessibilità del sottopasso di viale Principe Amedeo

Prosegue il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana all’intersezione con via Rodi e viale Principe Amedeo per la realizzazione del progetto di miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile del ‘sottopasso Grattacielo’. Un intervento che prevede la riqualificazione del sistema di accessi al sottopasso con l’obiettivo principale di abbattere le barriere architettoniche, renderlo accessibile a biciclette e disabili e risolvere i problemi di sicurezza legati al transito di pedoni e biciclette in sede promiscua.

Questa mattina, lunedì 7 aprile, sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova scala di accesso lato mare. L’obiettivo, salvo condizioni meteo avverse che dovessero rallentare le attività, è di riaprire il sottopassaggio il 18 aprile, in tempo per il weekend di Pasqua. Alla riapertura il sottopasso sarà percorribile in sicurezza, ma non si presenterà ancora nella versione finale. Al termine della stagione estiva il sottopasso verrà richiuso per la fase finale dei lavori, che riguarderanno il rinnovo della scala lato città, i lavori per l’illuminazione e i rivestimenti e la realizzazione delle rampe ciclo-pedonali lato mare e lato città con pendenza adeguata per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dedicata al transito di persone portatrici di disabilità e ciclisti con conduzione della bicicletta a mano.

Comune di Rimini