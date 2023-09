Rimini. Proseguono i lavori senza interruzioni della circolazione della traversa di via Marecchiese

Messa in sicurezza della della via in zona ex tiro a volo di Vergiano

In questi giorni sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della traversa di Via Marecchiese, zona ex tiro a volo di Vergiano. Un intervento che si è già concluso nella sua parte più invasiva, ovvero la fresatura del manto in asfalto. Lavoro che, in questi primi giorni della settimana, si è concentrando esclusivamente nelle ore notturne, per non compromettere la circolazione stradale.

Nei prossimi giorni le lavorazioni proseguiranno nelle ore diurne, ma senza nessuna interruzione del traffico in quanto sarà necessario il solo restringimento della carreggiata stradale.

Come noto il progetto denominato: “Messa in sicurezza della sede stradale traversa di via Marecchiese (ex-tiro a volo)” rientra nell’abito dei servizi integrati di gestione e manutenzione del patrimonio stradale, per il “risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini – Anno 2023”. Una programmazione nella quale si è reso necessario, come prioritario, questo intervento che interessa la sede stradale che porta alla zona dell’ex tiro a volo di Vergiano. Una riqualificazione necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza delle banchine stradali e il contenimento della scarpata, in corrispondenza del fosso stradale all’innesto su Via Marecchiese. Il cantiere interesserà anche una fascia di terreno agricolo – confinante con la viabilità lato mare – per una larghezza di 5 m. e per l’intera lunghezza della strada oggetto di intervento.

I lavori adesso non prevedono chiusure della strada e proseguiranno in particolare per lo scavo della massicciata stradale, la posa e la realizzazione di un nuovo fondo stradale, il ripristino delle banchine, la tombinatura e la realizzazione di una staccionata in pali di castagno per il contenimento della massicciata stradale, in corrispondenza dell’incrocio con la Via Marecchiese. I lavori, che avranno un costo complessivo di circa 151 mila euro, sono affidati alla Società in house Anthea S.r.l..