Rimini. “Puliamo il Mondo”: sabato 20 settembre una mattinata di volontariato ambientale aperta a tutti

Sabato 20 settembre alle ore 10 si terrà in via Dante Alighieri, nel piazzale davanti al Bike Park (civico 51), l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Rimini.

L’evento prevede una mattinata di pulizia civica aperta a tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente alla cura del territorio comunale. I partecipanti si ritroveranno presso il piazzale del Bike Park, dove riceveranno i kit di pulizia forniti dall’Amministrazione comunale, composti da guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.

Il percorso di pulizia si svilupperà inizialmente nell’area circostante il punto di ritrovo per poi proseguire in direzione della stazione ferroviaria, coinvolgendo una zona strategica e ad alta frequentazione della città.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questa iniziativa di pulizia civica”, dichiara l’Assessora all’Ambiente Anna Montini. “L’evento promuove non solo una forte sensibilizzazione ambientale, ma rappresenta anche un’occasione concreta per dimostrare attenzione e cura verso il nostro territorio, contribuendo a stimolare un profondo cambiamento di mentalità riguardo alla gestione dei rifiuti.”

L’iniziativa “Puliamo il Mondo” si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale per la tutela ambientale e la promozione di comportamenti sostenibili tra i cittadini. L’evento ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini e rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza alla città attraverso gesti concreti di responsabilità civica.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini di tutte le età. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori presso il punto di ritrovo il giorno dell’evento.

Comune di Rimini