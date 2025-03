Rimini – Qualità dell’aria, nuove disposizioni previste dal Piano regionale

Introdotte misure straordinarie dopo il superamento delle 25 giornate di sforamento di Pm10: estese di un’ora le limitazioni alla circolazione dal lunedì al venerdì e maggiori controlli sulle strade. Il riscaldamento degli edifici non potrà superare i 19 gradi.

Entrano in vigore da giovedì 29 febbraio, le nuove disposizioni per la tutela della qualità dell’aria in applicazione del Pair 2030 (Piano dell’aria integrato regionale). Con l’ordinanza firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad vengono quindi recepite e rese operative le nuove misure, revocando il precedente provvedimento.

Le novità

La prima modifica del nuovo Piano regionale riguarda il restringimento del periodo di validità delle misure, che saranno in vigore fino al 31 marzo e non più il 30 aprile come da precedente ordinanza. Altra novità importante riguarda la richiesta ai Comuni di introdurre misure aggiuntive a tutela dell’aria, definite sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, nel caso si superino le 25 giornate di sforamento del valore limite giornaliero di Pm10.

Le misure aggiuntive contenute nell’ordinanza comunale e quindi valide per il territorio di Rimini riguardano l’estensione della fascia oraria dei limiti di circolazione in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30, il potenziamento dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli ed il divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici durante la vigenza delle misure emergenziali.

Una ulteriore novità prevista nel provvedimento regionale riguarda il riscaldamento degli edifici (escluse scuole, ospedali e case di cura) con la temperatura che non potrà superare i 19 gradi.

Le misure

Nel dettaglio, dal 29 febbraio al 31 marzo 2024 resta il blocco dei veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Lo stop riguarda i veicoli a benzina fino agli Euro 2, diesel fino a Euro 4, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Non cambia l’area interessata dalle limitazioni, che comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16. Sono escluse dalle limitazioni: la Strada Statale 16 e i tratti della viabilità urbana a confine (viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con via Cavalieri di Vittorio Veneto; via Cavalieri di Vittorio Veneto; via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all’incrocio con Via Tolemaide; via Tolemaide) e i tratti di viabilità al fine di consentire l’accesso ai parcheggi scambiatori (come piazzale Caduti di Cefalonia, Centro Ausa, Valturio, Italo Flori, parco Don Tonino Bello, Piazzale Cesare Zavattini, parcheggio dell’Ospedale, del Palacongressi, del Tribunale) ed alle strutture di ricovero e cura.

Domeniche ecologiche

Le ‘domeniche ecologiche’ sono in calendario domenica 03, 10, 17, 24 marzo. Le limitazioni sono sospese nei giorni festivi, domenica 31 marzo (Pasqua).

Misure emergenziali

Restano invariate le misure emergenziali introdotte per far fronte alle situazioni più critiche che saranno accertate da Arpae, ente incaricato dei controlli. Nei giorni di controllo settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, nell’ambito territoriale della Provincia di Rimini, per 3 giorni consecutivi, sono previsti i provvedimenti emergenziali, quali: ampliamento delle limitazioni alla circolazione a tutti i veicoli diesel Euro 5, divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle, divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, fuochi d’artificio, ecc.), divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, divieto di spandimento di liquami zootecnici.

Misure straordinarie aggiuntive

Nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio presenti nel territorio comunale, vengono attivate automaticamente le seguenti misure straordinarie aggiuntive:

– estensione della fascia oraria di un’ora, dalle 8.30 fino alle 19.30 (anziché 18.30), dal lunedì al venerdì, delle limitazioni alla circolazione stradale;

– potenziamento dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle giornate di attivazione delle misure emergenziali

– divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici nelle giornate di attivazione delle misure emergenziali.

Misure strutturali

Con l’entrata in vigore con il PAIR2030 scatta anche il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”. A tale scopo è aperto da dicembre 2023 (con scadenza dicembre 2024) un bando regionale per l’erogazione di contributi al fine di favorire la sostituzione delle stufe a legna o pellet con impianti a “5 stelle”. Si ricorda anche l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento.

Il testo integrale dell’ordinanza – che contiene nel dettaglio tutte le tipologie di veicoli ai quali si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli e le categorie oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, i provvedimenti emergenziali e la regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa – è consultabile sul sito internet www.comune.rimini.it (https://www.comune.rimini.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/ordinanze/ordinanza-il-contenimento-dellinquinamento)

Per ulteriori informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0541 704704.