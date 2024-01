A seguito del bollettino Arpae di oggi, mercoledì 24 gennaio, che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 nel territorio provinciale, entrano in vigore automaticamente da domani giovedì 25 gennaio e fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 26 gennaio), le misure emergenziali Liberiamolaria.