Rimini, quattro Fogli di via per gioco d’azzardo e possesso di arnesi da scasso

Quattro persone sono state raggiunte da altrettanti provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio dalla Questura di Rimini, dopo essere state sorprese in episodi distinti di condotte illecite domenica scorsa, 10 agosto.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 10:30, quando tre individui — due dei quali cittadini rumeni — sono stati sorpresi mentre organizzavano il cosiddetto “gioco delle tre campane”, una forma di gioco d’azzardo vietata. Due di loro sono stati colpiti dal provvedimento.

Poco dopo, verso le 12:30 in viale Regina Elena, la Polizia ha controllato due fratelli italiani con precedenti per reati contro il patrimonio. Uno di loro aveva con sé una tronchesina e un taglierino: anche per lui è scattato il Foglio di via.

I provvedimenti si aggiungono a quello emesso per una donna arrestata nel pomeriggio a Bellariva — in un’operazione distinta — per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La Questura sottolinea che per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.