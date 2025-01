Rimini. Ragazzo in bicicletta investito da uno scooter: il conducente fugge, il giovane trasportato in ospedale. Partite le indagini della polizia locale

Un ragazzo in bicicletta è stato investito e il conducente dello scooter si è dato alla fuga. È accaduto a Rimini questo pomeriggio intorno alle ore 17.05. L’incidente è avvenuto vicino alla rotatoria tra la via Settembrini, la via Flaminia e la Statale 16.

Secondo le prime informazioni, il giovane senegalese è stato sbalzato dalla sella della bicicletta dall’arrivo improvviso dello scooter alle sue spalle. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a Rimini.

La Polizia Locale, arrivata sul luogo dell’incidente, ha regolato il traffico e ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare il conducente dello scooter.