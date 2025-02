Rimini. Raid vandalico a Bellariva: Tre auto danneggiate. Richiesta maggior sicurezza

Nella notte tra martedì e mercoledì, un episodio di vandalismo ha colpito il quartiere di Bellariva di Rimini, precisamente in via Tommaseo. Tre automobili sono state danneggiate, con un veicolo in particolare che ha subito gravi danni, avendo tutti e quattro gli pneumatici squarciati. I proprietari delle auto hanno sporto denuncia per danneggiamento presso le autorità competenti.

Questo non è un evento isolato per la zona. Un residente ha ricordato un episodio avvenuto circa un anno fa, quando una persona ha iniziato a molestare verbalmente i passanti, creando un clima di inquietudine. Dopo il recente raid, la popolazione locale ha espresso la propria preoccupazione, chiedendo un aumento delle pattuglie sul territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire una maggiore sicurezza.