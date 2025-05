Rimini. Rapina in Riviera: Carabiniere e moglie coinvolti in un colpo organizzato

Un’inchiesta condotta dai Carabinieri ha portato alla luce un caso di rapina che ha coinvolto un militare dell’Arma e sua moglie. Gli eventi risalgono allo scorso estate, quando un uomo è stato aggredito da due malviventi travisati da passamontagna, che gli hanno sottratto un orologio di valore mentre rientrava a casa.

Le indagini, avviate subito dopo l’episodio, hanno rivelato che dietro l’azione criminosa si celavano complici ben noti. Tra questi, un cittadino albanese e una coppia di italiani, di cui uno era un Carabiniere in servizio nella provincia di Rimini. Il militare e la consorte, secondo le ricostruzioni, avrebbero fornito informazioni cruciali sui movimenti della vittima, facilitando così la commissione del reato.

Per tutta la durata delle indagini, il Carabiniere è stato oggetto di un attento monitoraggio da parte dei suoi colleghi, per evitare ulteriori comportamenti illeciti. In seguito all’operazione, tutti i presunti autori della rapina sono stati arrestati, inclusa una sesta persona albanese accusata di riciclaggio. La moglie del Carabiniere, invece, è stata posta agli arresti domiciliari.