Rimini. Rapina in una villetta nella notte, i padroni di casa minacciati con un’arma da due banditi. Indagini in corso

Rapina in una casa a Rimini, compiuta la scorsa notte da due banditi armati e con il volto coperto. I malintenzionati hanno minacciato una coppia dopo essere entrati nella loro casa situata nella periferia nord della città. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Rimini, che stanno collaborando con il nucleo investigativo, il nucleo operativo e i militari della stazione di Viserba, competente per la zona.

La coppia è stata tenuta ferma sotto la minaccia di un’arma. Secondo le prime informazioni, i rapinatori indossavano guanti e parlavano con un accento straniero, anche se utilizzavano un italiano corretto. La villetta ha un’attività commerciale al piano terra, una pasticceria, chiusa per turno quella notte. È possibile che ci siano telecamere di sicurezza nelle vicinanze. I carabinieri di Rimini stanno lavorando senza sosta, dalla scorsa notte alle 3, per identificare i responsabili della rapina.