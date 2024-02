Rimini. Realizzazione di nuovi manufatti di attraversamento in via Consorziale, in via del Poggio ed in via Buonanotte

E’ iniziato il procedimento di approvazione del progetto relativo alla “Realizzazione di nuovi manufatti di attraversamento in via Consorziale, in via del Poggio ed in via Buonanotte” finanziato dal Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, che disciplina le modalità mediante le quali provvedere agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali colpite e danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023.

Le opere pubbliche in oggetto consistono nei seguenti interventi:

-in via Consorziale: manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere esistenti mediante riprofilatura del fosso demaniale Barigello, di competenza dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in corrispondenza dell’attraversamento stradale esistente.

-in via del Poggio: potenziamento dell’attraversamento della fossa Rigardara, di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna, mediante realizzazione di nuova condotta da realizzarsi in parte su via del Poggio e per la restante all’interno di area privata soggetta a procedura espropriativa.

-in via Buonanotte: manutenzione straordinaria e potenziamento degli attraversamenti stradali esistenti in via Buonanotte di competenza comunale.

In particolare, per la realizzazione dell’opera che riguarda via del Poggio è necessario acquisire aree in proprietà privata tramite procedura espropriativa e quindi si procede con l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica.

Gli elaborati del progetto di opera pubblica e della variante urbanistica sono depositati presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini ed il relativo avviso di deposito è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini.

Il progetto è consultabile sul sito web del Comune di Rimini, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”, al link: https://www.comune.rimini.it/documenti/realizzazione-di-nuovi-manufatti-di-attraversamento-consorziale-del-poggio-ed-buonanotte