Il popolare youtuber Favarigna33 ha pubblicato un nuovo video in cui nega le accuse di violenza sessuale e afferma che le notizie riportate sui giornali sono false. È indagato per molestie e minacce nei confronti di un 13enne e della madre di quest’ultimo. La sua misura cautelare è stata attenuata, passando dagli arresti domiciliari all’obbligo di dimora nel Comune di residenza. L’avvocato delle persone offese conferma che il Favaloro non può contattarle.