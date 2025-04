Rimini. Riaperta la via Domeniconi a Torre Pedrera. Il ripristino della regolare circolazione viaria dopo la conclusione dei lavori alle condotte fognarie

Come da programma è stata riaperta, da questa mattina, la via Domeniconi a Torre Pedrera, un pieno ritorno alla circolazione stradale, dopo la conclusione dei lavori. L’interruzione si era resa necessaria dalla fine dello scorso febbraio, per consentire l’installazione – da parte di Hera – di due condotte fognarie previste dal Piano di Salvaguardia della Balneazione.

Da oggi infatti è stato smontato il cantiere che aveva compromesso la viabilità della via Domeniconi, a partire dall’intersezione con Via Lago di Garda. Il tratto di strada, come noto, è stato interessato da alcuni lavori per una lunghezza di circa 450 metri, tra Torre Pedrera e Viserbella. Precisamente tra le intersezioni con il viale Lago di Garda e il viale Fenice, incroci dove sono state installate due tubazioni fognarie, e dove è stato indispensabile eseguire prima anche un lavoro di rimozione dei micropali sottostanti l’asse ferroviario.

Comune di Rimini