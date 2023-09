Rimini. Riaperta la via Gueritti dopo lo spostamento della rotonda ‘Biagio’, necessario per agevolare la circolazione stradale

In corso i lavori di finitura all’interno della rotatoria

Dopo una prima provvisoria apertura di questa mattina – per consentire il deflusso della circolazione più intensa dovuta al mercato – è stata aperta definitivamente verso le ore 14, la via Bernardino Gueritti, di nuovo percorribile, dopo i lavori di spostamento della rotonda posta davanti alla pizzeria “Biagio”.

La piccola rotatoria infatti è stata demolita e ricostruita in modo da consentire una più agevole circolazione stradale, anche per i mezzi più ingombranti. In corso in questi giorni le fasi di ultimazione dell’intervento, che non comprometteranno la circolazione stradale in quanto limitati esclusivamente nel cantiere posto all’interno della rotonda, dove sono previsti i lavori di finitura legati alla posa della pavimentazione in porfido.

Il lavoro, concluso nella sua parte più invasiva prima dell’apertura delle scuole, ha riguardato lo spostamento della piccola rotatoria, già presente davanti alla pizzeria “Biagio” che, per motivi di sicurezza e per rendere l’intersezione più fruibile da parte di tutti i veicoli, è stata ricostruita in una nuova posizione, leggermente spostata verso monte. Un intervento che aveva richiesto una temporanea chiusura al traffico veicolare.

Come noto, nei primi giorni di ottobre – esclusivamente nelle ore notturne per compromettere il meno possibile la circolazione stradale – partirà l’ultimo intervento in programma che vedrà il completamento dei nuovi attraversamenti pedonali che saranno rialzati con dosso e dotati di nuova illuminazione di sicurezza. I lavori di completamento prevedono la realizzazione anche di nuovi tappeti di usura, riqualificazione del verde all’interno della rotatoria e in un’aiuola adiacente l’intersezione, la segnaletica orizzontale e l’installazione degli apparecchi luminosi sui nuovi attraversamenti pedonali.