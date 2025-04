Rimini. Riaperto al transito pedonale il sottopasso di viale Principe Amedeo

Riapre il sottopasso del Grattacielo. Oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, ha riaperto al transito il sottopassaggio pedonale che collega il mare e il centro storico di Rimini: un’accelerazione dei lavori che ha tenuto conto dell’arrivo dei visitatori in occasione del lungo weekend pasquale.

Il transito del sottopasso resterà aperto in sicurezza per tutta la stagione estiva e parallelamente proseguiranno i lavori di Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito del progetto complessivo per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile e abbattere le barriere architettoniche nella zona all’intersezione fra via Rodi e viale Principe Amedeo. I lavori di RFI proseguiranno senza necessità di chiusura per tutta la stagione estiva, in modo tale da consentire il passaggio delle persone dal centro o dal mare e al termine dell’estate il sottopasso verrà richiuso per la fase finale dei lavori. Il completamento dei lavori riguarderà il rinnovo della scala lato città, l’illuminazione e i rivestimenti e la realizzazione delle rampe ciclo-pedonali lato mare e lato città con pendenza adeguata per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dedicata al transito di persone portatrici di disabilità e ciclisti con conduzione della bicicletta a mano.

Comune di Rimini