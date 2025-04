Rimini, riapertura parziale del sottopasso grattacielo: lavori in corso per una maggiore accessibilità

I lavori di ristrutturazione del sottopasso Grattacielo a Rimini stanno proseguendo con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per pedoni, ciclisti e persone con disabilità. A partire dal 18 aprile, il sottopasso riaprirà, ma solo in versione temporanea, permettendo un passaggio sicuro, seppur non ancora definitivo.

Gli interventi in corso, promossi da Rete Ferroviaria Italiana, comprendono la costruzione di una nuova scala lato mare e l’adeguamento delle rampe ciclo-pedonali, che saranno completate al termine della stagione estiva. I lavori finali includeranno anche il rinnovo della scala lato città e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione. L’obiettivo è di rendere il sottopasso pienamente accessibile e sicuro per tutti i cittadini e i turisti.