Rimini. Ricevuta, in residenza comunale, una delegazione della città gemellata di Yangzhou

E’ stata ricevuta, in residenza comunale, una delegazione proveniente dalla città gemellata di Yangzhou.

L’incontro si è svolto in Sala della Giunta, dove l’assessore Bragagni ha ricevuto Lu Dong, Vice capo distrettuale del governo popolare del distretto di Guangling della città di Yangzhou, Cui Miao, Segretario del Comitato del Partito e Direttore dell’Ufficio di Gestione del Parco Alimentare di Yangzhou, e Jiang Tao, Vicedirettore dell’Ufficio del Governo Popolare del Distretto di Guangling, Città di Yangzhou. La delegazione era accompagnata da Zhou Zhongxing (Angelo), dell’Associazione generale del commercio italo-cinese (sezione dell’Adriatico).

Si è trattato di un incontro di cortesia e conoscenza reciproca, ma anche dell’occasione per scambiarsi dei doni e ricordare i rapporti di cooperazione economica e commerciale, il miglioramento della collaborazione nel turismo e l’approfondimento dello scambio interculturale tra le due città. Una relazione, tra Rimini e Yangzhou, che dura da oltre 26 anni.

Le due città infatti hanno iniziato le loro interazioni ufficiali nel 1996 e sono diventate città gemellate nel 1999, con frequenti scambi di visite e cooperazione che hanno portato a notevoli risultati in vari ambiti. Nel marzo del 2024 è stato sottoscritto un nuovo “Patto di Gemellaggio” tra Yangzhou e Rimini per celebrare il 25° anniversario dei loro legami. In quell’occasione le due città infatti decisero di approfondire in modo completo la loro cooperazione economica, commerciale e culturale attraverso un nuovo Memorandum, per rilanciare le loro collaborazioni sia in ambito turistico che commerciale.

La delegazione di Yangzhou è presente a Rimini in questi giorni in occasione di un evento di presentazione del parco industriale alimentare, che si è svolto questa mattina all’hotel Imperiale di Rimini. Un evento per il quale l’assessore Francesco Bragagni ha fatto gli onori di casa con un saluto di benvenuto.

Comune di Rimini