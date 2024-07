Rimini. Ricevuto in residenza comunale, dal sindaco Jamil Sadegholvaad, il nuovo comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini della Guardia di Finanza, Colonnello pilota Emiliano Rampini

Il comandante del Gdf Roan Rimini, Reparto Operativo Aeronavale di Rimini della Guardia di Finanza, colonnello pilota Emiliano Rampini, è stato ricevuto dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad nel suo ufficio. Un’occasione per sottolineare gli ottimi rapporti di collaborazione esistenti con la Guardia di Finanza e per esprimere parole di apprezzamento per tutto il lavoro del Comparto Aeronavale della Guardia di Finanza, nel contesto della sicurezza in mare e del contrasto ai traffici illeciti.

Il Colonnello Emiliano Rampini, originario di Nettuno, specializzato pilota militare, proviene dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma, dove ha frequentato il 39° corso di Alta Formazione. Ha ricoperto ruoli di rilievo nei settori peculiari della Guardia di Finanza aeronavale, con eccellenti risultati in numerose attività nazionali ed internazionali, e di staff presso il Comando Generale del Corpo. Tra le principali esperienze di comando, il Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, unico reparto di volo della Guardia di Finanza dotato di aerei, e il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno, dove si è occupato di polizia economico-finanziaria e del contrasto alle forme di illegalità connesse all’ambiente marittimo.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha rivolto al Colonnello Rampini gli auguri per il nuovo prestigioso incarico, confermandogli tutta la collaborazione possibile da parte del Comune di Rimini, per ogni attività di contrasto all’illegalità.

Comune di Rimini