Rimini. Riconosciuti dai poliziotti 2 minorenni stranieri autori di una rapina, posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato

Nella nottata del 11.06.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due ragazzi stranieri per il reato di rapina.

Nello specifico, verso le ore 03.00 una volante della Polizia di Stato, durante il normale servizio di controllo del territorio, notava 2 ragazzi con fare sospetto.

Una volta fermati dagli agenti, questi notavano che entrambi erano sprovvisti di documenti e dai tratti somatici e da alcune parti dell’abbigliamento, erano riconducibili agli autori di una rapina avvenuta a Rimini nei pressi di una Tabaccheria, alla luce della corrispondenza dei filmati acquisiti nella nottata del 05.06.2024.

Venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura per i rilievi foto-dattiloscopici dove si evinceva che i ragazzi erano minorenni e, dopo aver riferito al P.M. di turno del Tribunale che i due soggetti erano in maniera chiara gli autori della rapina, si procedeva ad un fermo di P.G.

Veniva disposto il trattenimento presso questi Uffici in attesa del trasporto nella mattinata odierna presso il Centro per la Giustizia Minorile a Bologna.

Il Gip presso il Tribunale per i Minorenni convalida nei confronti dei minorenni il fermo eseguito in data 11.06.2024 e contestualmente applica la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al fermo.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

