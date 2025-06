Rimini. Ricusazione per il consulente tecnico nell’inchiesta sull’omicidio Paganelli

Il tribunale di Rimini ha deciso di accogliere la richiesta di ricusazione dei legali di Louis Dassilva nei confronti del consulente tecnico incaricato di analizzare le registrazioni di suoni e voci nel contesto delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Si tratta del professore Michele Vitiello, specialista in informatica e fonica, coinvolto nelle operazioni di incidente probatorio sui rumori captati nel garage di via del Ciclamino. La motivazione alla base della decisione risiede alla partecipazione del professionista a una trasmissione televisiva di Mediaset, ‘Quarto Grado’, circa cinque mesi fa, dove aveva già espresso alcune opinioni sulle registrazioni.

L’udienza, inizialmente programmata per il 16 giugno, è stata spostata al 21 giugno alle ore 12, giorno in cui sarà nominato un nuovo perito incaricato delle analisi. Oltre a Vitiello, l’altro esperto coinvolto è il colonnello dei Carabinieri Davide Zavattaro, già responsabile della sezione fonica e grafica dei Ris di Roma e Messina. La vicenda si inserisce nel quadro complesso delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, con il team investigativo che continua a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti.